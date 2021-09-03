Solucan Gübresi Nedir? Solucan Gübresi Ne İşe yarar? Solucan Gübresi Nasıl yapılır?

Tarım İçin Kullanılan ve son zamanlarda çok popüler olan solucan gübresi tarımda verim elde etmek için kullanılır. Verim elde etmek isteyen Çiftçilerin yoğun ilgisi olan solucan gübresi yoğun ilgi gördü. Solucan Gübresi Nasıl Olur? Solucan Gübresi Nedir? Solucan Gübresi Nerelerde Bulunur? Solucan Gübresi Fiyatı Ne Kadar?

Solucan gübresi nedir?

Solucan gübresi bir diğer adıyla Vermicompost sebze veyahut gıda atıklarının ayrıştırılarak solucan sindirim sisteminden geçirilmesi ile oluşturulan bir gübre türüdür. Çok eski çağlara dayanan yaşam formuna sahip solucanlar, süreç içeresinde kazandıkları güçlü bağışlık sistemi sayesinde toprak altlarında rahatça yaşayabilmektedirler. Bu güçlü bağışıklık sistemleri özellikle gübre üretiminde de etkilidir. Solucanlardan üretilen gübreler ise toprağın verimliliğini arttırarak meyve, sebze ve diğer bitkilerin uygun koşullarda en iyi şekilde yetişmesini sağlarken, bunun yanı sıra bitkilerin kök kısmında meydana gelebilecek herhangi bir sorunda güçlü bir koruma sistemi oluşturmaktadır.

Solucan gübresi üretimi nasıl yapılır?

Solucan gübresi yapmak için öncelikle bu gübrelerin oluşması için uygun bir üretim kabı belirlenir. Genel olarak tüm kaplardan üretim kabı oluşturulabilirken, bu süreçte en iyi olabilecek kap türü ahşap kaplardır. Ahşap kapların solucan gübresi üretiminde etkili olmasının en temel nedeni bu kapların ısı ve nem açısından en iyi olabilecek kaplar olmasıdır.

Bunun yanı sıra dikkat edilmesi gereken diğer hususlar şu şekildedir;

Kapların sığ ve geniş olması bir başka deyişle derin olmaması gerekir.

Kabın dibinde toprağın hava alabilmesi için deliklerin olması gerekmektedir.

Toprağın havalandırılması için düşük kenarlı kaplar kullanılmalıdır.

Solucan gübresi yetiştirilirken temel amaç solucanların toprakta kalmasını sağlamaktır. Gerekli besin ve diğer ihtiyaçları sağlanan solucanlar bulundukları yerden göç etmezler.

Solucanlar için uygun bir yatağın hazırlanması da bu süreçte dikkat edilmesi gereken elzem konulardan biridir. Solucanlara uygun yatak hazırlamak için şerit halinde kesilmiş kağıt, karton ve kuru yapraklar yeterli olacaktır.

Yatağın hafif derecede nemli olması oldukça önemlidir. Çünkü solucanlar nemli ortamlarda rahat nefes alabilmektedirler.

Uygun bir yatak oluşturulduktan sonra solucanların sindirimde kullanabilmeleri için gerekli miktarda kum ve yararlı bakteriler ile azot kaynakları sağlanmalıdır.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta karbon:azot oranıdır. Solucan gübresi oluşturmak için ideal olan karbon:azot oranı 25-30:1 değerinde olmalıdır.

Sıcaklık ise önemli bir diğer faktördür. Kompost kabının sıcaklığının 15 ila 30 derece arasında olması solucan gübresi yetiştirilmesi için en ideal sıcaklıktır.

Solucanlar için uygun ortam sağlansa dahi, ortamın tamamıyla oturabilmesi için bir iki gün solucanlar eklenmeden bekletilmedir.

Solucan gübresi üretiminde hangi yöntemler kullanılır?

Davul Sistemi

Sebze Tutamağı Sistemi

Küçük Yataklar

Büyük Yataklar

Çukur/Yatak Yöntemi

Hendek/Kanal Yöntemi

Ağaç Tabanı Yöntemi

Solucan gübresi fiyatı ne kadar?

Solucan gübresinin yaklaşık olarak 1 kilogram fiyatı 3 ila 5 TL arasında değişmektedir.

Solucan gübresi üretim maliyeti nedir?

Ayda ortalama olarak 10 ila 20 ton arasında solucan gübresi oluşturmak için üretilecek tesisin maliyeti şu şekildedir;

Havuzlar : 30 bin - 50 bin tl arası

Isıl işlem kazanı : 50 bin tl

Çadır veya bina : 30 bin - 50 bin tl arası

Toplam: 110 ila 150 bin arası