Siz de unutmuş olabilirsiniz! Hemen SGK'dan kontrol edin hakkınız sıfırlanıyor

Birçok yardım ve destek ödemeleri yapılırken SGK tarafından çalışanlara verilirken özellikle doğum parası dikkat çekmektedir. Asgari ücrete zam gelmeden önce 12 bin 454 TL doğum parası ödenirken Temmuz ayında yapılan artışlar sonrası doğum parası da yükseldi.

Bununla beraber bazen vatandaşlar yatırılan paraları da unutabiliyor. Bu nedenle SGK üzerinden sorgulama yapmak oldukça basittir. İşte, SGK üzerinden para sorgulama detayları

E-devlet SGK sorgulama üzerinden üzerinde kalan ödemeleri anında görebilirsiniz. E-devlete TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra arama motoru üzerinden SGK şahıs ödemesi yazarak giriş yapın. Devamında karşınıza çıkan SGK şahıs ödemeleri sorgulama alınana giriş yaparak adınıza kayıtlı olan paralara ulaşabilirsiniz.

Yapılan ödemeler neler?

1- Doğum parası

2- İş Görememezlik Parası

3- Kreş yardımı

4- Yol Yardımı

5- Eğitim desteği

Güncel ödeme tutarları

Brüt Maaş - Doğum izni parası

6.471 TL - 16.103 TL

7.000 TL - 17.422 TL

7.500 TL - 18.667 TL

8.000 TL - 19.911 TL

9.000 TL - 22.400 TL

10.000 TL - 24.889 TL

11.000 TL - 27.378 TL

12.000 TL - 29.867 TL

13.000 TL - 32.356 TL