Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden ücretsiz İHA sertifikası

İnsansız Hava Araçları (İHA) olarak da adlandırılan drone'ların hayatımızda kapladığı yer her geçen gün biraz daha büyüyor. Drone kullanımının kontrolsüz şekilde artmasının neden olacağı risklerin önüne geçebilmek için bu konuda çeşitli düzenlemeler yapıldı ve ilgililere eğitim veren çok sayıda kuruluş bulunuyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de artan talebi karşılamak adına bu konuda çeşitli önlemler alıyor.

Tech drone League uçuş eğitmeni Haldun Kenet, drone kullanımındaki artışın yeni iş sahaları oluşturduğunu söylerken, Dronmarket uçuş eğitmeni Şenay İnan ise drone sistemlerinin günlük hayatı önemli ölçüde kolaylaştırdığını vurgulayarak bu alandaki fırsatlara dikkat çekti.

Milliyet'ten Oğuzcan Atış'ın haberine göre, Türkiye’de çeşitli özel kurumlar ve üniversiteler tarafından İHA kullanımına yönelik eğitimler veriliyor. Bu süreç Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen İHA kullanım yetkisi ile sona eriyor. SHGM sertifika konusunda herhangi bir ücret talebinde bulunmuyor ancak bu konuda eğitim veren kurumlar eğitim ücreti alıyor.

Haldun Kenet, amatör drone operatörlüğü sertifikasının her yerde drone kullanabilme anlamına gelmediğini belirtti ve “Amatör kullanım belgesi sadece yeşil alan olarak tabir edilen açık araziler ve yerleşim olmayan yerlerde uçuş yapabilme izni veriyor” ifadelerini kullandı. Şenay İnan ise konu hakkında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü esaslarına dikkat çekti ve, “Öncelikle drone kullanım sertifikası almanız için TCK 53.madde kapsamında herhangi bir suça bulaşmamış olmanız gerekiyor. Amatör drone sertifikası alan herkes, her yerde rahatlıkla uçuş yapabileceğini düşünse de bu algı yanlış. Bu kişiler sadece SHGM sitesinde belirtilen yeşil alanlarda uçuş yapabilirler. Burada yeşil alandan kasıt ağaçlık bölgeler değil. SHGM tarafından belirlenmiş olan uçuşa uygun bölgeler. Bu bölgelerin sayısı şu an için çok az” şeklinde konuştu.

kaynak:türkgün