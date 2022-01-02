Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Pazar 2022

Ocak ayına girmemiz ile beraber yoğun kar yağışı da ülke genelinde etkisini göstermeye başladı. Bazı illerde Valiliklerden yapılan açıklamalarda okulların tatil edildiği duyuruldu.

Sivas genelinde etkili olan kar yağışı okulların tatil olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi. Sivas Valiliği okulların tatil olacağı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.