Sivas'ta Kan Donduran Olay! Gözü Dönmüş Koca Eşini Sokak Ortasında Defalarca Bıçakladı!

Kadına şiddete bir yenisi daha eklendi. Kan donduran olay Sivas'ta sokak ortasında meydana geldi. Şiddet gördüğü eşinden boşanmak isteyen Esma D. Güpegündüz sokak ortasında eski Eşi Levent Evrensel tarafından defalarca Bıçaklandı! Levent Evrensel Tutuklandı mı?

Bu kadar olmaz dedikçe daha da beteri oluyor! Yine bir korkak hasta boşandığı bir kadını sokak ortasında gündüz gözü defalarca rahat rahat bıçakladı! Kadına ve hayvana şiddetin gırla olduğu ülkemizde yine göz göre göre rahatça bir kadın defalarca bıçaklandı!

Sivas'ta 37 yaşındaki Levent Evrensel adlı bir , boşandığı eşi Esma D'nin gittiği kurs binasının önüne geldi. Esma D'nin binadan çıkar çıkmaz sokağın ortasında herkesin gözü önünde bıçaklamaya ve darbetmeye başladı.

Elindeki bıçakla etrafındakileri de tehdit eden Evrensel'in üzerine apartmanda bir insan tabure fırlatarak uzaklaştırmaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEMİŞ!

Bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan Esma D'nin yaşadığı öğrenildi. Levent Evrensel adlı ise gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Esma D'nin kısa süre önce de sosyal medya hesabından "Bu şahsın tekrar karşıma çıkma olasılığı var. Kendimi koruma adına dövüş dersi alabileceğim bir yer var mı? Başka türlü kendimi koruyamam" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı!

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra Esmaiçinadalet etiketi TT olurken aynı zamanda geçtiğimiz senelerde şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken boğuşma sırasında katil olan ve tutuklanan ve yıllarca hapis cezasına çarptırılan üniversite öğrencisi Kadir Şeker'de hatırlandı!

Kaynak:ilan365