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Şırnak’ta bir kişi ambulans kaçırdı

Şırnak’ta kimliği belirisiz bir kişi Şırnak Devlet Hastanesi’nden ambulans kaçırdı.

GÜNCEL 14.08.2021, 00:03 14.08.2021, 00:09
Şırnak’ta bir kişi ambulans kaçırdı

Ambulansı kaçıran şahıs Silopi’ye kadar giderken, polisin durdurma girişimlerine rağmen durmadı. 

Silopi ilçe merkezinde yoluna devam ederken, ambulansı durakta bekleyenlerin üzerine sürdü. 

Ambulansı neden kaçırdığı belli olmayan şahıs gözaltına alındı.

#Şırnak
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