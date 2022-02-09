Şırnak'ta elektrik zamlarına protesto!

Türkiye'de ocak ayının başı itibarıyla elektriğe yeni gelen zamlar, faturalarla cep yakmaya başladı.

Son dönemde de birçok ilde faturalarından dert yanan vatandaşlar, seslerini eylemler düzenleyerek duyurmaya çalışıyor.

Bu illerden biri de kaçak elektirik kullanımının en yüksek olduğu illerden biri olan Şırnak...

Şırnak'ta bir araya gelen yüzlerce kişi, kar yağışının altında elektrik zamlarını protesto ederek zamların geri çekilmesini istedi.

Eylemde sık sık, "Zamların hesabı sorulur" sloganları atılırken,“Zamlara hayır” dövizleri taşındı.

"BİZ ARTIK DAYANAMIYORUZ"

Artan zamlara tepki gösteren grup adına konuşma yapan bir ensaf, “Esnafım ve şu an kiramı ve elektrik faturamı ödeyemiyorum. Elektrik faturaları dükkan kiralarının çok çok üstünde geliyor. Biz artık dayanamıyoruz.” dedi.