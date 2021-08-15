Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzuluna rastlandı

Sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan çalışmaların ikinci etabında, yüklenici firma çalışanları donmuş toprağa denk geldi. Burada iş makineleriyle çalışmalarını sürdüren ekipler, binlerce yıllık buzulları kırarak beton blokların konulacağı zemini hazırlıyor.

“Buzul parçaları çok özel yapılar”