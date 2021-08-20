Sinan Aslan Kayseri'ye Gidiyor!

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

SİNAN ASLAN KAYSERİYE'YE GİDİYOR

Daha önce Van Vali Yardımcılığı görevinde de bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın yeni atama yeri Kayseri Develi Kaymakamlığı oldu.

SİNAN ASLAN KİMDİR?

İpekyolu Kaymakamı Sayın Sinan Aslan Kars Arpaçay'da doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Bir yıl süreyle Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008 yılında Aydın Kaymakam adayı olarak göreve başladı.. Sırasıyla Aydın Valiliği il stajı, Sakarya/Pamukova kaymakam refikliği, Çanakkale Mülkiye Teftiş stajı, Edirne Enez, Edirne İpsala Kaymakam Vekilliği, Uşak Karahallı, Diyarbakır Eğil ilçesinde Kaymakam ve Van Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009-2010 yılları arasında İngiltere'de Portsmouth Üniversitesinde Kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında doktora yapmaktadır. 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İpekyolu Kaymakamlığı görevine atanan Sayın Sinan Aslan evli ve 2 çocuk babasıdır.