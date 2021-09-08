Sinan Aslan'a Anlamlı Veda

Belediye personellerince hazırlanan videoda Kaymakam ve Belediye Başkan V. Sinan Aslan’ın hizmetleri ve vatandaşlarla olan duygu dolu anlarına yer verildi.

Van Vali Yardımcılığı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanlığı gibi çeşitli kademelerde görev yapan Kaymakam Aslan, 19 Ağustos 2021 tarihli Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Kayseri ili Develi ilçesine atandı.

Van’a değer katan birçok projesi ile kamuoyunun çok yakından tanıdığı Aslan; Vanlı vatandaşlarla hemşericilik bağıyla bağlı olduğunu her defasında ifade etti.

Başkan V. Aslan’ın görev yeri değişikliği 2 yıldan bu yana birlikte çalıştığı personel üzerinde ise derin üzüntü yarattı.

Personellerden övgü dolu sözler...

Van’a hizmet aşkıyla, gönül bağıyla bağlı olan bir Kaymakam, Belediye Başkanından öte bir abiyi, kardeşi uğurlamanın burukluğunu taşıdıklarını belirten Belediye personelleri; “Başkan V. Sinan Aslan’ı sadece bir Mülki idare Amiri ya da Belediye Başkanı olarak tanımlamak yarım bırakmak demektir. Bizler 2 yılı aşkın bir süredir kendisiyle çalışıyoruz, yüreğinin güzelliğini en iyi bilenlerdeniz. Sinan Başkan yeri geldi esnafla bir araya gelerek sorunlarına ortak oldu, yeri geldi çocuklarla misket yuvarladı, Van türkülerini biz Vanlılarla birlikte seslendirdi, hemşerilerim dediği bizlerle halaya durdu. Doğa dostu park ve yeşil alan çalışmalarından, eğitime, alt ve üst yapı çalışmalarından, spora, kadınların, gençlerin ve çocukların topluma kazandırılmasına dönük hayata geçirdiği projeleri ile iz bırakarak gidiyor. Sözün özü, ‘Bu şehirden bir Aslan geçti’ Allah yolunu açık etsin. Vanlı hemşerilerinin her zaman kapılarının kendisine açık olduğunu bilmesini istiyoruz.” dediler.

Van Bölge Gazetesi