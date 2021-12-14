Sıhke Gölü son yıllarını yaşıyor 

Türkiye'de son yıllarda sanayileşme, küresel ısınma, yanlış su kullanımından dolayı göller birer birer kuruyor. Ülke genelinde son 50 yılda toplam alanı Van Gölü’nün 3 katı büyüklüğünde, 70’ten fazla göl kurudu. Hızla kuruyan göllerin yanı sıra her geçen gün bu tehlikeyle karşı karşıya kalan göller de bulunuyor. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde son dönemlerin en büyük su kaybı yaşanıyor. Van Gölü'ndeki bariz çekilmelerin ardından Sıhke Gölü'nde de çekilmeler hızlandı. Van'ın Tuşba ilçesi sınırında yer alan Sıhke Gölü, iklim değişikliği ve kuraklıktan dolayı kurudu. Göl etrafında oluşan derin yarıklar tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

‘Göl yaşlandı’

Yaklaşık 30 yıldır göl çevresinde yaşayan Ramazan Yavuz, gölde yaşanan balık ölümlerine de değindi. Gölün yaşlandığını belirten Yavuz, “Daha önce burası sulama barajı gibi bir yerdi. Bahçelere buradan su giderdi. Su buradan tahliye ediliyordu. Oksijen boldu, o zaman balığın tadı çok güzeldi. Mevsiminde gelip burada balık tutuyorduk. Daha sonra kuraklıktan dolayı göl bu hale geldi. Bir insan nasıl yaşlanıyorsa göl de öyle yaşlandı. Bu su tortulaştığı zaman oksijen azalıyor, balıklar da ölüyor” dedi.

‘Bizi çok mutsuz ediyor’

Mahalle sakinlerinden Caner Tekin ise daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadığını dile getirdi. Tekin, göldeki kirliliğe de dikkat çekerek, “15 yıldır burada yaşıyorum, daha önce hiç bu kadar çekildiğini görmedim. Kuraklık ve kirlilikten dolayı göl bu hale geldi. Petrolden göle kanalizasyon suyu geliyor. Bu göle zarar veriyor. Kirlilikten dolayı balıklar da ölüyor. Gölün kuruması bizi çok üzüyor. Keşke elimizden bir şey gelse ve gölü kurtarabilsek” ifadelerini kullandı.

Fatma Polatcan / WanHaber ÖZEL