Sıhke Caddesi Yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesinin kentteki prestij cadde uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda yenilenen kentin en eski caddesi olan Sıhke Caddesi’nde de çalışmalar hızla ilerliyor. Bir şeridi trafiğe kapatılan caddede bir yandan kaldırımların sökümü ve yeni kaldırım yapımı devam ederken, bir yandan da cadde asfalt serimi için hazır hale getiriliyor.

Beşyol Kavşağı ile Semaver Kavşağı arasındaki yaklaşık 1.6 kilometrelik alanda uygulanacak projede; asfalt, yaya yolu, bisiklet yolu, refüj, yağmur suyu drenaj hattı, dekoratif aydınlatmalar ve engelli yürüme bandı yer alırken, caddenin elektrik hatları da yer altına alınacak. Yeşil dokuya sahip olacak cadde projesinde peyzaj düzenlemesi ve otomatik sulama sisteminin yanı sıra cadde boyunca yol kenarına kestane ve akçaağaç, refüje ise mazı ağaçları dikimi yapılacak.

Caddedeki çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Cadde esnafının çay ikramını da geri çevirmeyen Genel Sekreter Çelikel, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve ilgili daire başkanlarının da eşlik ettiği Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, bir süre caddeyi gezdikten sonra buradan ayrıldı.