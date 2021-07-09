Sıhke Caddesi Yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesince ‘Prestij Cadde’ projeleri kapsamında yenilenen 1,6 kilometrelik Sıhke Caddesi’nde çalışmalar sürüyor.

GÜNCEL 09.07.2021, 10:40
Sıhke Caddesi Yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesinin kentteki prestij cadde uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda yenilenen kentin en eski caddesi olan Sıhke Caddesi’nde de çalışmalar hızla ilerliyor. Bir şeridi trafiğe kapatılan caddede bir yandan kaldırımların sökümü ve yeni kaldırım yapımı devam ederken, bir yandan da cadde asfalt serimi için hazır hale getiriliyor.

Beşyol Kavşağı ile Semaver Kavşağı arasındaki yaklaşık 1.6 kilometrelik alanda uygulanacak projede; asfalt, yaya yolu, bisiklet yolu, refüj, yağmur suyu drenaj hattı, dekoratif aydınlatmalar ve engelli yürüme bandı yer alırken, caddenin elektrik hatları da yer altına alınacak. Yeşil dokuya sahip olacak cadde projesinde peyzaj düzenlemesi ve otomatik sulama sisteminin yanı sıra cadde boyunca yol kenarına kestane ve akçaağaç, refüje ise mazı ağaçları dikimi yapılacak.

Caddedeki çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Cadde esnafının çay ikramını da geri çevirmeyen Genel Sekreter Çelikel, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve ilgili daire başkanlarının da eşlik ettiği Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, bir süre caddeyi gezdikten sonra buradan ayrıldı.

#Sıhke Caddesi #van büyükşehir belediyesi #Mehmet Fatih Çelikel
Yorumlar (9)
Vanlı 17 saat önce
Kaç aydır çarşı trafiğini rezil ettiniz. Taş söküp taş koydunuz. Yapılan hiçbir şey yok. Hırsızlığın kralını yapıyorsunuz. Van'ın girişi ve çıkışı lağım kokusundan geçilmiyor. Sayı ve donatı olarak yetersiz ve bakımsız olan parklar pislik içinde, başıboş saldırgan köpeklere barınak olmuş. Hadi hayatta olan vatandaşları vazgeçtim ulan ölülere bile saygınız yok. Mezarlıklar pislik içinde, Bakım yok. Çifter çifter katmerli maaş alıyorsunuz, çaldıklarınızı saymıyorum. Zehir zıkkım olsun. Milletini rızkını çalanlardan Allah hesabını sorar elbet. Admin haber portalı isen mesajları neden yayınlamıyorsun.
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altair 8 saat önce
karayolları terminal kavşağı arası rezalet cevre yolu yok yollar çakır çukur mega köy adi büyu
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BABA 15 saat önce
Ne gerek var bunca masrafa.Eskiden ne güzel sağlı sollu küçük su kanalları vardı.
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talat 14 saat önce
zaten işiniz parke taşlarını söküp yenisini yerleştirmek
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hermin c 15 saat önce
bu tür çalışmaların gece gündüz yoğun bir şekilde çalışarak hızla bitirilmesi gerek haftalardır perişan olduk
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Vali 17 saat önce
Valiye soruyorum kaldirim yiik kaldilrip yap bumu hizmet Allah askina bir çok yollarda asvalt yok kaldirim yok mesela terzioğlu caddesi kaldirim yokluğundan her gün yaralamali kazalar oluyor ama vali kaldirim yikip kaldirim yapsin sen önce kaldirimi olmayan yerlere kaldirim yap vali
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Ekipler hızlı olmalı 16 saat önce
Kültür Sarayı bahçesinin yan tarafındaki 150 metrelik kısım kazılmış ama çalışma yok. Araçlar kazı ve su birikmesi nedeniyle burun buruna geliyor. Lütfen kazılan yerler bitirilmeden ekipler ayrılmasın. Birçok noktada kazı var. Oldukça hızlı hareket edilmeli.
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Bilgi 16 saat önce
Zaferler ilkokulu önündeki cadde Çohaz Petrol Kavşağına kadar kesinlikle yenilenip asfaltlanmalıdır. Yine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi önünden Çohaz Petrol Kavşağına kadarki sokak da genişletilip asfaltlanmalıdır. İşlek bir sokak ama her yer çukur ve kasislidir, sokak genişletilmeye de müsaittir.
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Yol Medeniyettir 16 saat önce
Eski Cezaevi Caddesi, Şabaniye Caddesi, Kale Yolu, Suvaroğlu Caddesi, Gölbaşı Sokak, Terzioğlu Caddesi ve İskele Caddesinde de prestij uygulaması yapılıp caddeler her şeyiyle yenilenip geniş kaldırımlar yapılırsa çok iyi olur.
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