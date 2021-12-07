Sıhke Caddesi Yenilendi

Van Büyükşehir Belediyesince ‘Prestij Cadde’ projeleri kapsamında yenilenen Sıhke Caddesi'ndeki çalışmalar nihayet tamamlandı

GÜNCEL 07.12.2021, 09:43
Sıhke Caddesi Yenilendi

Uyguladığı ‘Prestij Cadde’ uygulamalarıyla kentte marka değer kazandıran Van Büyükşehir Belediyesi, ilin en eski caddesi olan 1,6 kilometrelik Sıhke Caddesi’ni baştan aşağı yeniledi. Çalışmalar sonucu modern bir görüntüye kavuşan cadde, kentin en güzel caddelerinden biri haline geldi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca uygulanan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında yenilenen Beşyol Kavşağı ile Semaver Kavşağı arasındaki Sıhke Caddesi, yapılan çalışmalarıyla hakkettiği değere kavuştu. Altyapısıyla birlikte yenilenen caddede asfalt, kaldırım, refüj, yağmur suyu drenaj hattı, dekoratif aydınlatmalar, engelli yürüme bandı, ağaçlandırma ve peyzaj çalışması yapıldı. Yeşil dokusu muhafaza edilen caddede Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yol kenarındaki mevcut ağaçlara ilave olarak kestane ve akçaağaç dikilirken, refüjde ise 6 metrede bir olmak üzere mazı ağaçları dikimi yapıldı.

Mevsim şartları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak yenilenen caddede, yaya yolu ve refüje 16 bin 500 metrekare andezit plaka ve bazalt küptaş kullanılırken, 1,6 kilometrelik caddede engelli yürüme bandı, 106 adet dekoratif aydınlatma ve yaklaşık 27 bin metrekarelik yol ağına sıcak asfalt uygulandı. Görüntü kirliliğine sebep olan mevcut elektrik hatlarının yer altına alındığı caddede kaldırım altında fiber-optik hattı çekilirken, Semaver Kavşağı’nda bulunan park ile Dabbağoğlu Parkı da yenilendi.

Yorumlar (6)
trabvanlı bayram 5 saat önce
van hep güzeldi, daha da güzel oldu. Bir trabzonlu olarak Van'ın en güzel şehir olduğunu söyleyebilirim.6 sene 4 ay kaldığım Van'a doyamadım.
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Dırbas 5 saat önce
millet aç aç, ne yapayım yanan lambaları, fırıncı un alamıyor vatandaş ekmek, kara kış kapıda
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TEŞEKKÜR EDERİZ 4 saat önce
Erek Caddesi de hızlandırlırsa güzel olur. Bu arada biten cadde ve sokaklarda taşların arası yer yer açık kalmış. Harç ve kum dolgu ile boşluklar doldurulursa, özensiz kalmış yerler ADIM ADIM kontrol edilip kusursuz hale getirilirse iyi olacak. Caddelere açılan sokakların girişleri ve kaldırım önleri pürüzlü, çukur ve sorunlu kalmış. Kod farkı olan, su biriken, oluklara su gitmeyen birçok kısım var. Bu kusurlar sebebiyle bunca çalışma eleştiri almasın diye beş- on ekip bütün cadde ve sokaklardaki eksik ve sorunları tespit edip giderirse iyi olur. Bır de daha onemlisi bunlarda ve diğer bütün yollarda temizlik, süpürme, çöp ve izmaritleri, yaprak ve tozları almak da gerekir. En büyük eksiklik yetersiz temizliktir. Yol süpürme araçları da çalışmalı. Her cadde, her sokak, her kaldırım, her ağaç etrafı tertemiz olmalı. Bunca cadde ve sokak yenilemede emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler...Mart ayıyla birlikte onlarca yeni cadde ve sokakta da bu çalışmalar artarak devam etmeli. 2022 bütün hizmetler bakımından zirve bir yıl olsun.
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Belediyeler mahalli hizmet yapar 4 saat önce
Dırbas belediye evlere ekmek dağıtmaz. Yol, su, kaldırım, kavşak, refüj, alt yapı, üst yapı, ulaşım, toplu taşima, köprülü kavşak, alt geçit, üst geçit, otogar, otopark, semt pazarları, parklar, yesil alanlar, oyun alanları, sahil şeridi, mesire ve piknik yerleri, çarşı- pazar denetimi, duzeni ve temizliği, şehrin genel temizliği gibi daha inlarca hizmetle uğraşır. Belediyelerden bunları isteyin. İş, aş ve geçim kapısı da kazandıran bu hizmetler öncelikli belediye hizmetleridir.
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Edip 3 saat önce
Yap boz oyununa döndü iki gün sonra baktınız bir yerler kazılıyor
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Van 3 saat önce
Sihke cad isiklandirmasi boyle olmamaliydi ledli isiklar takilmali bu sari lambalar hem iyi isik vermez hemde görüntü kirliligi yaratıyor
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