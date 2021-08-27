Sıhke Caddesi'ndeki çalışmalar ve araç parkları trafiği kilitliyor

Van'da özellikle bu yıl birçok yol ve kaldırımlarda aynı anda çalışmaların yapılması, çalışma yapılan yolların belli bölümlerinin trafiğe kapatılması ulaşımı olumsuz etkilerken, Sıhke Caddesi'ndeki çalışmalara araç parkları da eklenince trafik adeta kilitleniyor.

GÜNCEL 27.08.2021, 16:27 27.08.2021, 16:29
Sıhke Caddesi'ndeki çalışmalar ve araç parkları trafiği kilitliyor

Van'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından kentin birçok yol ve kaldırımlarında çalışmalar yapılıyor. Çalışmaların aynı anda birçok caddede başlaması, yolların bazı şeritlerinin trafiğe kapatılması ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Vatandaşlar caddelerde çalışmaların belli aralıklarla yapılasını, çok uzun caddelerin tümüyle trafiğe kapatılmamasını ve söz konusu çalışmaların erken bitirilmesi gerektiğini söylüyor. Çalışmaların yapıldığı caddelerde bazen araçların da park etmesi, sürücüleri adeta çileden çıkarıyor.

Son günlerde Sıhke Caddesi'nde başlayan  ve tek şeritli olan caddenin hemen hemen yarısı kaldırım taşları, kum ve iş makineleri ile kapatılırken, sadece iki aracın geçebildiği caddenin bazı bölümlerine araçların park etmesi trafiği kilitleme noktasına geldi.

Vatandaşlar ve araç sürücüleri ise duruma tepki göstererek, "Van'da özellikle üç-dört aydır birçok sokak ve cadde yollarında, kaldırımlarda çalışmalar var. Çalışmalar parça parça yapılmış olsa çok daha iyi olur. Üç-dört kilometrelik yolda çalışmalar yapıldığında 500 metrelik bölüm bitirildikten sonra, sonraki bölüm kazılıp yapılsa daha mantıklı olur. Ama görünen o ki ana caddeler yetmiyormuş gibi ara caddeler tümüyle kazılıyor, toz-toprak içinde günlerce çalışma yapılmıyor. Çalışmalar yapılsa da kazılan alanlar çok olduğu için aynı anda her tarafta çalışmalar bitirilemiyor. Trafikte aksamalar oluyor. Esnaf toz-toprak içinde kalıyor. Vatandaşlar yürüyecek alan bulamıyor. Bu çalışmaların biraz daha programlı olmasını istiyoruz. Erken biterse vatandaşlar da, sürücüler de, esnaflar da rahat eder" ifadelerini kullandılar.

Yine Sıhke Caddesi'ne yeni yol mevkiinden beşyol mevkiine kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde kaldırımlarda çalışmalar var. Yolun yarısı kaldırım taşları, iş makineleri, kum, çimento, su bidonları ve işçilerin ilgili malzemeleri ile kapatılmış durumda. Sadece iki aracın geçebileceği bölüm var. Bir de bakıyorsunuz duyarsız bazı sürücüler aracını park edip gidiyor. Zaten iki aracın geçebildiği bölümlere park edilmesi sonucu trafik adeta kilitleniyor. Otobüsler bazen bu yolda geçemiyor. Dönüş yapmak isterken maddi hasarlı kazalar olabiliyor. Zabıtalar ve trafik polislerinin uyarısına rağmen araç parklarının olduğunu görüyoruz. Bu sürücülere cezai müeyyide uygulanmasını, çalışmaların da bir an önce bitirilmesini istiyoruz" yorumunda bulundular.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (12)
Yol 2 gün önce
Van çarşiları son yüz yılın en bebat, en düzensiz, en kirli dönemini yaşıyor. Her yer kazılmış ama ortada işçiler yok. Her sokak çöplük olmuş temizlik yok. On güne kadar şehir daha da hareketlenir, çünkü okullar başlıyor. Bir aya kadar yağmurlar da başlar. Bu yollar ne zaman biter bilinmez.
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Esnaf dertli 2 gün önce
Sırf Beynerpark para kazansın diye mi Van'da açık otoparklar, kapalı otoparklar, çok katlı otoparklar yapılmıyor. Her taraf araç park yeri olmuş. Müşteriler dükkanlara giremiyor. Esnaf bitti artık.
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Yılmaz 2 gün önce
Çok şükür ipekyolu belediye başkanından kurtuluyoruz gerisini kayseri düşünsün bi kenti ancak o mavh eder
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Sultan 2 gün önce
Çevre yolu 20 yıldır yapılmıyor daha nice cefalar cekeceğiz
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Vanlı 2 gün önce
Van'ın anasını ağlattılar. Taş söküp taş koyuyorlar. Birileri müteahhitlerle fifti fifti yapıyor. Neymiş hizmetmiş. Gülerler
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Rektör 2 gün önce
Sayın başkanlar sadece kilit taşlarını yenilemekle kalmadılar aynı zamanda yandaş ihalecilerini katmerli zenginleştirmek için faturasını da halka kilitlediler. Sonuçta bal tutan parmağını yalar. Bunların el parmaklarını bırakın ayak parmakları bile balın içinde.
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Wanli 2 gün önce
Bir kent bu kadar sahipsiz olabilir...kocaman kocaman cunleler kurup , basit basit kaldirimlar yapiyorlar..onuda böyle yapiyorlar iste
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Esnaf 2 gün önce
Daha 10 gündür başlamış yol yapımı ayrıca sıhke caddesinde kademeli yapılıyor el insaf yarın çık caddeye esnafa sor bakalım kademelimi kademesiz mi yapılıyor ayrıca kirlenmeden yapılacak bir yöntem varsa çık yap.
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