Sıhke Caddesi'ndeki çalışmalar ve araç parkları trafiği kilitliyor

Van'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından kentin birçok yol ve kaldırımlarında çalışmalar yapılıyor. Çalışmaların aynı anda birçok caddede başlaması, yolların bazı şeritlerinin trafiğe kapatılması ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Vatandaşlar caddelerde çalışmaların belli aralıklarla yapılasını, çok uzun caddelerin tümüyle trafiğe kapatılmamasını ve söz konusu çalışmaların erken bitirilmesi gerektiğini söylüyor. Çalışmaların yapıldığı caddelerde bazen araçların da park etmesi, sürücüleri adeta çileden çıkarıyor.

Son günlerde Sıhke Caddesi'nde başlayan ve tek şeritli olan caddenin hemen hemen yarısı kaldırım taşları, kum ve iş makineleri ile kapatılırken, sadece iki aracın geçebildiği caddenin bazı bölümlerine araçların park etmesi trafiği kilitleme noktasına geldi.

Vatandaşlar ve araç sürücüleri ise duruma tepki göstererek, "Van'da özellikle üç-dört aydır birçok sokak ve cadde yollarında, kaldırımlarda çalışmalar var. Çalışmalar parça parça yapılmış olsa çok daha iyi olur. Üç-dört kilometrelik yolda çalışmalar yapıldığında 500 metrelik bölüm bitirildikten sonra, sonraki bölüm kazılıp yapılsa daha mantıklı olur. Ama görünen o ki ana caddeler yetmiyormuş gibi ara caddeler tümüyle kazılıyor, toz-toprak içinde günlerce çalışma yapılmıyor. Çalışmalar yapılsa da kazılan alanlar çok olduğu için aynı anda her tarafta çalışmalar bitirilemiyor. Trafikte aksamalar oluyor. Esnaf toz-toprak içinde kalıyor. Vatandaşlar yürüyecek alan bulamıyor. Bu çalışmaların biraz daha programlı olmasını istiyoruz. Erken biterse vatandaşlar da, sürücüler de, esnaflar da rahat eder" ifadelerini kullandılar.

Yine Sıhke Caddesi'ne yeni yol mevkiinden beşyol mevkiine kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde kaldırımlarda çalışmalar var. Yolun yarısı kaldırım taşları, iş makineleri, kum, çimento, su bidonları ve işçilerin ilgili malzemeleri ile kapatılmış durumda. Sadece iki aracın geçebileceği bölüm var. Bir de bakıyorsunuz duyarsız bazı sürücüler aracını park edip gidiyor. Zaten iki aracın geçebildiği bölümlere park edilmesi sonucu trafik adeta kilitleniyor. Otobüsler bazen bu yolda geçemiyor. Dönüş yapmak isterken maddi hasarlı kazalar olabiliyor. Zabıtalar ve trafik polislerinin uyarısına rağmen araç parklarının olduğunu görüyoruz. Bu sürücülere cezai müeyyide uygulanmasını, çalışmaların da bir an önce bitirilmesini istiyoruz" yorumunda bulundular.

Van Bölge Gazetesi