SigortamNet teklifleri şimdi daha hızlı

Türkiye'nin ilk ve lider dijital sigorta platformu Sigortam.net, QR hızı ile sigorta teklifi alma dönemini başlattı.

6 milyon müşteriye hizmet veren Türkiye’nin ilk ve lider dijital sigorta platformu Sigortam.net, QR hızında kasko ve trafik sigortası teklifi alma dönemini başlattı.

Türkiye'nin ilk ve lider dijital sigorta platformu Sigortam.net, QR hızı ile sigorta teklifi alma dönemini başlattı. Kurulduğu günden itibaren sektörde önemli başarılara imza atan, her zaman öncü ve yenilikçi bakış açısıyla dijital sigortacılığa yön veren Sigortam.net, şimdi kasko ve trafik sigortası tekliflerini müşterilerine QR hızında ulaştırıyor.

Sigortam.net’in QR hızıyla teklif alma hizmetinden yararlanmak isteyenler, cep telefonlarından internet sitesine girerek, araç ruhsatındaki QR kodunu okutuyor. Bu yolla doldurulması gereken bilgiler ekranda otomatik olarak tamamlanıyor ve teklif alma süresi hızlanıyor. Böylece müşteri, kolayca kasko veya trafik sigortası teklifini alabiliyor. Üstelik QR kodla alınan tekliflerde kaskoda 100 TL, trafik sigortasında ise 50 TL net indirim kazanıyor.

Sigortam.net CEO’su Bora Uludüz: “Müşterimizi odak noktasına koyan dijital sigortacılık çözümleri sunuyoruz”

Dijital sigortacılığın ülkemizdeki öncülerinden olan Sigortam.net’in, sektördeki 21 yıllık tecrübesiyle bugün 6 milyon müşteriye hizmet sunduğunu belirten Sigortam.net CEO’su Bora Uludüz, “2000 yılından bu yana sektörde ilk olan birçok yeniliğe imza attık. Müşterimizi odak noktasına koyarak geliştirdiğimiz teknoloji gücüyle emin adımlarla büyümemizi sürdürüyoruz. Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda geliştirdiğimiz yeniliklerle Türkiye’de dijital sigortacılığa yön veren lider şirketlerden biriyiz. Son olarak pazara sunduğumuz QR hızında teklif alma hizmeti de yine müşteri iç görüleri doğrultusunda şekillendi. İçinde bulunduğumuz hız çağında artık kimsenin bir dakika bile gereksiz zaman harcamaya tahammülü yok. Biz de kasko ve trafik sigortası tekliflerini müşterilerimize QR hızında sunarak gelişen müşteri beklentilerine biraz daha ayak uydurmuş olduk. Dijital dünyada yenilikler bitmez, bundan sonra da yeni ürün ve çözümlerle müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.