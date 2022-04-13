Şidan Aşireti Kanaat Önderi Raif Öner Hayatını Kaybetti
Dursun Odabaşı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Şidan Aşireti'nin kanaat önderlerinden 62 yaşındaki Raif Öner hayatını kaybetti.
Dursun Odabaşı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Şidan Aşireti'nin kanaat önderlerinden 62 yaşındaki Raif Öner hayatını kaybetti. Geçirdiği beyin kanamasından sonra uzun süredir hastanede tedavi gören Raif Öner sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Raif Öner'in cenazesi yüzlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.
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