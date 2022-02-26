SGK yaş şartsız emeklilik detaylarını duyurdu!

Erken emeklilik konusunda her geçen gün vatandaşların talepleri artmaya devam ediyor. Bazı durumlarda SGK tarafından erken emeklilik için farklı yöntemler sunulsa da genel olarak aranan temel şart prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık süreleri olarak belirlenmiştir. Engelli vatandaşlar ise diğer sigortalılardan farklı olarak yaş şartına tabi olmadan emeklilik hakkından yararlanabilmektedir. Ancak bu gruptaki kişiler için farklı şartlar belirlenmiştir.

Bu kişiler emekli olurken yaş şartı aranmayacak

Türkiye'de emeklilikle ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Özelikle erken emeklilik konusunda ne gibi uygulamalara başvurabileceğini araştıran birçok kişi bilinmeyen detaylar karşısında şaşırmaya devam ediyor.

Normalde emeklilik için üç temel şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında yaş, prim gün sayısı ve sigortalılık süresileri yer alıyor. Ancak diğer sigortalılara göre engellilerde yaş şartı aranmıyor.

Engellilik derecesinde göre değişen emeklilik şartlarının sağlanması ile bu gruptaki kişilerin erken emeklilik avantajından yararlanması sağlanıyor. Sağlık ve engellilik raporları ile başvurularını yapanlar için Ekim 2008 tarihi ise dikkat edilmesi gereken en önemli detay olarak belirlendi.

Erken emeklilik için sağlık kurulu tarafından bu kişilere verilecek rapora göre engellilik oranının en az yüzde 40 olması gerekmektedir.

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