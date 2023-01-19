SGK, emekli maaş hesaplama tablosunu açtı

EYT ile emekliliğe hak kazanan kişiler, SGK'nın yeniden uygulamaya koyduğu 'Emekli maaş hesaplama' robotuyla alacakları maaşlarını hesaplayabiliyor..

GÜNCEL 19.01.2023, 11:00
SGK, emekli maaş hesaplama tablosunu açtı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı elde etti..

Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş, EYT düzenlemesi ile birlikte emekli olabilecek.

1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için ise yine 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi şartı ile emeklilik yolu açıldı.

EYT'li kapsamına girenler, başvurulara başlamak için düzenlemenin yasalaşmasını beklerken bir yandan da maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor.. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "emekli maaş hesaplama" robotu uygulamasını aktifleştirdi. 

2023 yılı ocak dönemi aylık artışı verilerinin hesaplanmasının ardından güncellenen uygulamada; 4A, 4B ve 4C aylık hesaplama ekranları açıldı. 

Emekli maaş hesaplama ekranı açıldı
SGK'nın sitesinde yer verilen uygulama, maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

Bu uygulama ile EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler, maaşlarını hesaplayabiliyor.

"https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap"  sayfasına girildiğinde istenen bilgileri doldurarak, emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz. 

Ensonhaber

Yorumlar (1)
mağdur 1 saat önce
29-12-2022 de bu sayfaya girip maaşımı öğrendim. bu gün yine girip baktım zam %30 değil %16,70 olduğunu gördüm. bi yanlışlık olmasın
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