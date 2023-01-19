SGK, emekli maaş hesaplama tablosunu açtı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı elde etti..

Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş, EYT düzenlemesi ile birlikte emekli olabilecek.

1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için ise yine 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi şartı ile emeklilik yolu açıldı.

EYT'li kapsamına girenler, başvurulara başlamak için düzenlemenin yasalaşmasını beklerken bir yandan da maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor..

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "emekli maaş hesaplama" robotu uygulamasını aktifleştirdi.

2023 yılı ocak dönemi aylık artışı verilerinin hesaplanmasının ardından güncellenen uygulamada; 4A, 4B ve 4C aylık hesaplama ekranları açıldı.

Emekli maaş hesaplama ekranı açıldı

SGK'nın sitesinde yer verilen uygulama, maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

Bu uygulama ile EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler, maaşlarını hesaplayabiliyor.

"https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap" sayfasına girildiğinde istenen bilgileri doldurarak, emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz.

Ensonhaber