Sevimli dostlarımız yalnız bırakılmıyor
Zorlu geçen kış aylarında sokakta yaşayan sevimli dostlarımız unutulmadı. Van'ın Başkale ilçesinde Jandarma ve emniyet trafik timleri ile belediye ekipleri sokakta yaşayan sevimli dostlarımızı mama ile besledi.
Başkale’de görev yapan jandarma, emniyet ve belediye ekipleri, kış mevsiminin getirmiş olduğu zor koşulların günlük hayata olumsuz etkileri sonucu sokaklarda bulunan, barınma ve beslenme imkanı bulunmayan, sahipsiz ve güçten düşmüş, yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.
Ekipler, Başkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü desteği ile sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları olan 10 ayrı noktaya toplamda 50 kilogram mama ve yiyecek bıraktı.
Kış mevsimi boyunca, sokak hayvanlarının beslenme çalışmalarının aralıklarla devam edeceği bildirildi.
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|43
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|20
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|21
|37
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|37
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|35
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|21
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|21
|7
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|O
|P
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|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
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|18
|12