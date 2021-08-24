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Serinlemek isteyenler Van Gölü'ne akın ediyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Van Gölü sahilleri, serinlemek isteyenlerle dolup taştı.

GÜNCEL 24.08.2021, 07:40
Serinlemek isteyenler Van Gölü'ne akın ediyor

Tatvan ilçesinin Reşadiye bölgesindeki sahiller, sıcaktan bunalanların adresi oldu. Reşadiye bölgesinde Van Gölü’ne girerek plajda güneşlenen vatandaşlar, keyifli zaman geçiriyor. Ağustos ayında hava sıcaklığının yükselmesiyle serinlemek isteyen vatandaşlar hem yüzüyor hem de piknik yaparak zaman geçiriyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki vatandaşların ilgi gösterdiği Van Gölü sahilleri misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Van Gölü’nün berrak suyunda serinleyen Gökhan Açar, “Mümkün oldukça pikniğe ve yüzmeye buraya geliyoruz. Reşadiye güzel bir yer. Suyu da çok temiz. Çoğu yerden daha iyidir” dedi.

Herkesi Van Gölü’nde yüzmeye davet eden Hasan Kızılağaç da, “Reşadiye’nin ve Van Gölü’nün eşsiz manzarasını görüyoruz. Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Van Gölü görülmeye değer bir yer. Sadece Van Gölü değil, Nemrut Gölü de eşsiz manzarasıyla misafirlerini bekliyor. Herkesin buralara gelip görmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

#bitlis #tatvan #van gölü
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