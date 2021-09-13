Şehit Ramazan Demir Kimdir?

Kahramanmaraş'tan acı haber geldi! Şehit düşen Ramazan Demir Kimdir?

GÜNCEL 13.09.2021, 09:50 13.09.2021, 10:03
Şehit Ramazan Demir Kimdir?

Kahramanmaraş'tan acı haber geldi! Şehit düşen Ramazan Demir Kimdir?

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine Kızıleniş Mahallesi'nden Piyada Uzman Çvuş Ramazan Demir, Suriye'nin İdbil bölgesinde heşit düştü.

Suriye'nin İdlib kentinde arama tarama faaliyetlerinde  bulunan zırhlı araç dönüşte terörislerin stank savar saldırısıne uğradı ve Piyada Uzman Çavuş, Ramazan Demir şehit oldu

Suriye'nin İdlib bölgesinin Kuzey Afiz üs bölgesinde  arama tarama faaliyetlerinde bulunan zırhlı araç Kafreya'nın Güneyinde teröristlerin tank savar saldırısına uğradı . Yaşanan saldırıda 2 asker şehit oldu 5 askerin yaralandığı öğrenildi.
Yaralıların Matsumah Hastanesine kaldırılarak tedavi gördüğü öğrenildi. Şehitlerin cenazeleri Cilvegözü'nden Umke'ye teslim edildi.

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