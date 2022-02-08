Şehit Necat Taştan'ın ismi Erciş'teki sağlık merkezine verildi
Bingöl'de şehit olan Vanlı Necat Taştan'ın ismi Van'ın Erciş ilçesindeki sağlık merkezine verildi.
İsim değişikliği nedeniyle düzenlenen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti İlçe Başkanı İzzet Albayrak, MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, şehidin ağabeyi ve bazı kurum amirleri katıldı.
Okunan dua ve kurdele kesiminin ardından Kaymakam Mehmetbeyoğlu, beraberindekilerle aile sağlık merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Şehidin ağabeyi Mahmut Taştan, kardeşinin 1995 yılında Bingöl’de şehit düştüğünü belirterek, “Şehit kardeşimin isminin aile sağlık merkezinde yaşatılmasından dolayı kaymakamıma ve yetkililere teşekkür ederim. Hepimiz için bir gurur ve şereftir” dedi.
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