Sedat Peker'den BAE ve Türkiye iddiası

Sedat Peker'in Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: Birleşik Arap Emirilikleri'nden bazı ,iş insanlarının basın sektörüne yatırım yapacağı iddiasında bulundu!

Organize suç örgütü Sedat Peker'den yeni iddialar...

Sosyal medya paylaşımında '' Ses kaydı Whatsapp yazışması yayınlayıp, zaman bildirdiğim halde bu iddiaların doğru olduğunu neden bileceğiz diyen namussuzlar siz değilmiydiniz?'' dedi

Peker açıklamalarında şuna değindi:

''Birleşip Arap emirliklerşne düşman diyen, bana da bu ülkeye geldiğim için hain diyen namusu maaşı kadar olan gazeteciler size iyi haberim var. Birleşik Arap Emirliklerinden bazı iş adamları Türkiye basın sektörüne de yatırım yapmayı düşünüyorlarmış.Sizin çalıştığınız basın gurupları da satın alırsak artık onlara birer... verirsiniz ne de olsa sizin namusunuz aldığınız maaş kadar öyle değil mi? Ses kaydı Whatsapp yazışması yayınlayı yer, zaman bildirdiğim halde bu iddiaların doğru olduğunu nerden bileceğiz diyen namussuzlar siz değil miydiniz?