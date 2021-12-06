Sedat Peker tutuklandı mı?

Çeşitli suçlardan aranan Sedat Peker'in yakalndığı iddia ediliyor. Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker gözaltına alındı mı? Sedat Peker nerede? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'de yakalandığı ve gözaltına alındığı iddia edildi. Suç örgütü lideri olarak değerlendirilen firari sanık Sedat Peker ile şoförü U.Y. hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmıştı. Katar merkezli El Cezire'nin flaş haberine göre Sedat Peker yakalandı..

Sedat Peker Yalandı mı?

Al Jazeera'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yaptığı ziyaretin değerlendirildiği analizde, organize suç örgütü lideri Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığına ilişkin bir iddia yer aldı.

Haberde, Peker'in Türkiye'ye iade edilebileceği belirtildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmış değil.

kaynak:a haber