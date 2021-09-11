Sedat Peker'den Olay Sözler!
Gün olmuyor ki herhangi bir açıklaması skandal olmasın! Organize suçlu örgütü lideri Sedat Peker'den büyük ve iddialı sözler. Peker, bu sefer daha ileri gitti, bakın neler söyledi.
Sosyal medya hesabından düzenli paylaşımlarda bulunan Peker’in hükümet ve yetkilileri hakkındaki olay açıklamaları devam ediyor. Bu sefer yeni bir açıklama yaparak şunları dedi:
Yeni ses kaydı ve WhatsApp yazışmalarını ifşa edeceğini belirten Peker, "Önceleri gaza geldim söylediğim hiçbir şey değer görmedi. Toplum bu ses kayıtlarını ve Whatsapp yazışmalarını okumaya hazır mı bilmiyorum.
Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, yargı bürokrasisi içindeki yeni karanlık ilişkileri deşifre edeceğini ifade etti. Türkiye'nin gündemine oturan videoları Youtube'da yayınlamaya başlayarak devlet içindeki siyaset, bürokrasi ve mafya arasındaki ilişkiler ağına ilişkin açıklamalar yapan Peker, yeni açıklamasını sosyal medya üzerinden şu sözlerle paylaştı:
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