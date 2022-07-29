Şebeke suyuna yüzde 40 zam geldi!

ESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda, ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu.

AK Parti ve MHP ret oyu verdi

AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Zam hemen hayata geçiyor

Zam uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Karşı oy gerekçelerini okuyan AK Partili Murat Özcan, daha önceki toplantılarda gündeme gelen, enflasyon zammı olarak belirlenen bütün zamları oy birliğiyle geçirdiklerinin nadir olduğunu söyledi.

"Keşke Kasım ayına bıraksaydık"

ESKİ Genel Müdürü’nün zam gerekçesini açıkladığını, artan enerji maliyetlerini özellikle baz alarak ve SSK’da yapılan zamlardan dolayı ESKİ’nin zamma ihtiyacı olduğunu belirttiğini aktaran Özcan, "7-8 aydır ülkemizde dünyada olduğu gibi enerji fiyatlarında ciddi bir artış olmuştur. ESKİ’de bundan dolayı böyle bir zam kararı almış olabilir. Peki, biz neden oy çokluğuyla geçirdik? Ulaşım ve su sıkıntısında vatandaşlarımıza daha ılıman davranılması gerektiğini ifade ettik. Kasım ayı beklenmeden, bu 4 ay içerisindeki zammın farkını alabilmek adına böyle bir teklifle karşı karşıya kaldık. Bu akşamdan itibaren geçerli olacak bu zamla 100 liraya aldığı suyu 140 liraya alacak. Bunu keşke kasım ayına bıraksaydık." dedi.

"Politikalardan sorumlu değiliz"

CHP’li İbrahim Arslan, belediye meclislerinin belediyelerin karar organı olduğunu aktardı. Arslan, "Zam çok kötü bir şeydir. Ekonomik koşullar nedeniyle insanlarımızın hayatına değen, iğneden ipliğe yapılan zamların tümüne karşıyız ancak bu politikaların hiçbirinden de sorumlu değiliz. Aldığımız kararlarda da mevzuata uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"ESKİ kâr etmiyor"

Toplantıda konuşan Yılmaz Büyükerşen, "Bu tartışmalar vesilesiyle bir noktayı aydınlatmak istiyorum. ESKİ'nin su satışından elde ettiği kârdan bahsediyorsunuz, kâr olmaz. Kamu hizmetinde haneye kazançtır. Kâr ile kazanç arasında çok fark vardır. Bunlar yeni hizmete harcanır. Yeni hizmetlerin finansmanı için kullanılan paralar. İkide bir söylenen belediyeye borç veriliyor hikâyesi... ESKİ zaten belediyenin. Yönetimi ayrı gibi gözükse de belediyenin bir parçasıdır. Zaten yapacağı yatırım olmasa ESKİ'nin her artı değeri belediye bütçesine ilave edilir. Onun için bir daha ESKİ kârı demeyin, ESKİ kâr etmiyor." diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta reddedilmişti

Geçtiğimiz haftaki toplantıda ESKİ’nin suya yüzde 40 zam teklifi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerinin oy çokluğuyla reddedilmişti.

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