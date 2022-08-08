Saray'da 45 okula kütüphane yapıldı

Saray Belediyesince hazırlanan proje kapsamında ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde eğitim veren 45 okula yeni kütüphane yapılması sağlandı.

Yapımı tamamlanan kütüphaneleri gezen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, kütüphanesi olmayan okulun kalmaması için çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 ayda 45 okula kütüphane yaptıklarını belirten Ataman, şunları kaydetti:

"Kütüphanecilik alanında bir rekora imza atık. İlçe merkezinde 3 katlı Halk Kütüphanesi yaptık. İlçemizde eğitim veren tüm okullar modern kütüphanelerine kavuştu. Yeni eğitim öğretim döneminde bu kütüphaneler öğrencilerimizin hizmetinde olacak." AA