Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması!

Şanlıurfa'nın Bahçelievler mahallesinde patlama meydana geldi.

7 katlı binanın girişindeki işyerinde yaşanan patlamanın doğal gaz nedeniyle olduğu belirtildi. Yaralılar olduğu bildirilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın etkisiyle ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.

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