Salih Akman anlamlı ziyaretlerine devam ediyor
Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman hasta, yaşlı, engelli ve kimsesizleri ziyaret etmeye devam ediyor.
İlçede yaşayan hasta, yaşlı, engelli ve kimsesizleri her fırsatta evlerinde ziyaret eden Başkan Akman, onlara yalnız olmadıklarını hissettirerek moral desteğinde bulunuyor. Gerçekleştirdiği alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetleriyle vatandaşların gönlüne dokunmaya devam eden Başkan Akman, hafta sonu olmasına rağmen hasta, yaşlı, engelli ve kimsesizleri ziyaret ederek hayır dualarını aldı.
Vatandaşların acı ve sevinçlerine ortak olmanın, onları önemsediklerini ve unutmadıklarını gösterme adına önemli olduğunu söyleyen Başkan Akman, ilçedeki hasta, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlara yönelik ziyaretlerini yoğun çalışma temposuna rağmen periyodik
olarak gerçekleştirdiğini kaydetti. Başkan Akman, “Amacımız, rahatsızlıkları nedeniyle gününü evinde geçiren hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek, her konuda ve her sıkıntılarında yanlarında olduklarımızı göstermektir” dedi.
Gittiği her evde hasta, yaşlı ve engelli yakınları tarafından karşılanan Başkan Akman, ailelere çeşitli hediyeler ile gıda paketi verdi.İHA
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|18
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|19
|22
|14. Antalyaspor
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|22
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|18
|21
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|18
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|18
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|Takımlar
|O
|P
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|36
|3. Ankaragücü
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|31
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|1. Man City
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