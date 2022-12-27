Sağlık Bakanlığı Van'da personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartlar

Sağlık Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla Van'da işçi alımı yapacağını duyurdu. İşte Sağlık Bakanlığı Van işçi alımı başvuru ekranı

GÜNCEL 27.12.2022, 15:42
Sağlık Bakanlığı Van'da personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartlar

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Türkiye geneli farklı şehirlerde olmak üzere sürekli işçi kapsamında hastanelerde görevlendirilmek üzere TMY statüsünde işçi alımı yapacak. 

Sağlık Bakanlığından gelmiş olan duyuruya göre taşra teşkilat birimlerine 1468 kişilik kadro ile temizlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek. Van'da ise 10 kişilik alım yapılacak. İşte Sağlık Bakanlığı Van işçi alımı başvuru ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI VAN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Sağlık Bakanlığı adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesinin A bendindeki, 1 ve 6 numaralı niteliklerin sağlanması gerektiğini bildirdi. Bu kapsamda,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • İlan tarihi ile 40 yaşından büyük olmamak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  • En az ilköğretim mezunu veya üniversite (ön lisans, lisans) mezunu olmak,
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.

Eski hükümlü;

affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan;

21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI
Sağlık Bakanlığı işçi alımları sadece İŞKUR Elektronik ortamda yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 26 - 30 Aralık 2022
Başvuru Adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
Van İŞKUR İlanı No: 00007230155

Vanhavadis

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