Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu! İşte başvuru şartları ve detayları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçılara müjdeyi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

85 bin sağlık çalışanı alımında, 31 bin 183'ü sözleşmeli, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere ilk etapta 42 bin 500 kişinin alımı için harekete geçildi.

İlan, Resmi Gazete'de yayınladı

Sağlık Bakanlığı 30 bin sağlık personeli, 11 bin 317 işçi ve 1183 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.

Başvurular 28 Kasım - 2 Aralık arasında

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

30 bin sağlık personeli alımı için ise adaylar 30 Kasım-5 Aralık arasında tercih yapacak.

İlan için tıklayın

Ensonhaber