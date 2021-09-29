Sağlık Bakanlığı Alarm Verdi

Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam bir kez daha toplanıyor.

GÜNCEL 29.09.2021, 14:48 29.09.2021, 14:53
Sağlık Bakanlığı Alarm Verdi

Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam bir kez daha toplanıyor.

Toplantı saat 17.00’de, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak.

Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitim toplantısı! İki bakandan peş peşe kritik açıklamalar - Son dakika haberleri

YÜZ YÜZE EĞİTİM VE YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı bildirildi.

Kritik toplantıda yüz yüze eğitim ve yerli aşı çalışmalarının, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ana gündem maddesi olması öngörülüyor.

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VAKA ARTIŞLARI

Masada olacak diğer bir önemli konu ise son dönemde yaşanan vaka artışları.

30 bine yaklaşan vaka sayılarının düşürülmesine yönelik yapılacaklar ortaya konacak.

SON 24 SAATTE 28 BİN 892 YENİ VAKA

Öte yandan dün Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı.

Tabloya göre; Türkiye'de 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor: 17 Mart Türkiye koronavirüs durumu!

Kaynak: EnsonHaber

#KORONAVİRÜS #Fahrettin Koca
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