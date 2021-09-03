Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma tepkiler yağdı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada hangi paylaşımda bulundu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hangi paylaşımına tepkiler yağdı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi dönemi boyunca her gün düzenli aralıkla Twitter hesabından maske ve mesafenin önemini anlatan paylaşımlarda bulunuyordu. Fakat Koca'nın bugünkü paylaşımı pek çok komik paylaşımı da beraberinde getirdi.

Bakan Koca'nın paylaştığı “Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!” tweeti pek çok insana “eski sevgiliye atılan mesajlar”ı çağrıştırdı ve ortaya komik paylaşımlar çıktı. Bu paylaşımları sizler için derledik.

Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşım ve gelen tepkiler; ?