Sağanak sonrası Muradiye Şelalesi coştu
Van'ın Muradiye ilçesinde 2 günden buyana etki olan yağmur, turistlerin uğrak yeri olan Muradiye Şelalesi'ni adeta coşturdu.
GÜNCEL 17.07.2021, 10:33
TEMİZLİK- TEMİZLİK- TEMİZLİK 6 saat önce
Gönül isterdi ki bayram öncesi 15 gün boyunca çarşılarda, ana arterlerde, ara sokaklarda, mahalle yollarında, mahallelerin hepsindeki bütün ara sokaklarda, toki sitelerinin hepsinde, yakın veya uzak bütün semtlerde, bütün parklarda, bütün kıyı ve sahillerde, bütün derelerde, bütün kanallarda, bütün arklarda, bütün oluklarda, bütün çöp konteynırları ve çöp kovalarında, bütün açık alanlarda kısacası Van'ın her tarafında en az 500 personelle ve hatta yüzlerce gönüllüyle belki de vatandaşların da desteğiyle geniş kapsamlı ve son derece titiz bir çöp ve atık toplama, yolları ve kaldırımları süpürme, parkları süpürme, cadde ve sokakları yıkama, ilaçlama ve dezenfekte seferberliği başlatılsın. Şehrin neresine gitseniz çöp, atık ve kirlilik var. Herkes bu durumdan son derece şikayetçi. Karayolları ve merkez belediyelerinin temizlik birimleri bu aylarda her tarafta temizlik yapmalıydı, Van pırıl pırıl ve tertemiz olmalıydı. Ama şehrin yüzde doksanında süpürme bile yok. Sadece akşamları çöp toplama araçları ve ekiplerinin konteynerlerden çöp alması kesinlikle yetmiyor Hava sıcak olabilir ama doktor işini yapıyorsa temizlik birimleri de temizliğini yapmalı ve vazife başında olmalı. Ana caddeler ve merkeze yakın noktalar bile yeterince temizlenmiyorken yukarda saydığımız yerleri varın siz düşünün. Anladığımız kadarıyla bu ihmaller üst yöneticilerimize yansımıyor yoksa durum böyle olmazdı. Güzel hizmetler bu kirlilik sebebiyle gölgelensin istemiyoruz. Lütfen şehrimizin her yanı artık düzenli olarak temizlensin.
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