Sadece 8 kişinin yaşadığı o köy

Elazığ şehir merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Pertek Kalesini kuşbakışı gören Karataş köyü, yaşanan göç yüzünden hayalet köy haline geldi. Eski yıllarda yüzlerce insanın yaşadığı köyün nüfusu son TÜİK verilere göre 39'a indi. Köyde şimdilerde ise 7 erkek ve 2 kadından oluşan toplam 9 kişi yaşıyor.

"Köyde okul var okula gidecek çocuk yok"

Geçmiş yıllarda nüfuslarının fazla olduğunu belirten Karataş köyü muhtarı Nadir Yılmaz, “Köyümüzün son TÜİK verilerine göre nüfusu en az olan köy olarak açıklandı. Çalışma şartları nedeniyle göç vermek zorunda kaldı. Önceki yıllarda köyümüz kalabalıktı, nüfusu çoktu. Üzgünüz köylerimizi harabe olması için bırakıyoruz. Biz burada köyümüzü yaşatmaya ve şenlendirmeye çalışıyoruz. Komşularıma, arkadaşlarıma sesleniyorum köylerini harap etmesinler köylerini hiçe saymasınlar gelsinler imar etsinler. Köylerimiz, köy olmaktan çıkmasın harabe olmasın bizim amacımız da bu. Şuanda köyün nüfusu 39 kişi ancak 9 kişi yaşıyor.

5 kişi benim ailem 4 kişi de başka bir aile var. Yazın nüfusumuz biraz daha fazla oluyor. Bazen 40 veya 50 kişiye kadar çıkıyor. Güzel bir duygu değil neden mi ‘ben 55 yaşındayım geçmiş yıllara gidiyorum eskiyi yâd ediyorum. Çocuk sesleri bağırtı çağırtı hayvan sesleri durmazdı. Şimdi ise hiç kimse yok bir tek benim ailem ve arkadaşımın ailesi' var. Üzgünüz ama inşallah düzelir.

Yine de köyümüzü ve geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki bizden sonradakiler de yaşatsın. Köyde okul var okula gidecek çocuk yok. Köyde en küçük kişi 20 yaşında. İsterdim ki benim köyüm 39 değil de 109 olsun ama malum nedenlerden dolayı köyümüz göç vermek zorunda kaldı. Hayvancılık yapıyoruz, o diğer arkadaşa gidiyoruz hasbihal etmeye o bize geliyor günümüz öyle geçiyor” dedi.

"Köyümüz kalabalık olsa daha güzel olurdu"

Köy sakinlerinden Semihe Yılmaz ise "Köyümüz eskiden kalabalıktı, okulumuz vardı. Gençler evlenip şehre göç edenler oldu. Şimdilerde köyde yaşlılar kaldı onlar da sadece yazın geliyor. Kış şartları zor olduğu için köyde duramıyorlar. Ama yaz için köy hayatı çok güzel. Bu köyde 9 kişi yaşıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. İşlerimizi hallediyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz. Köy hayatı gerçekten çok güzel, herkesin köylerine gelmesini isterim. Köyümüz kalabalık olsa daha güzel olurdu” ifadelerini kullandı.