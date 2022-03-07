Rusya geçici ateşkes ilan etti
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya bugün itibariyle insani koridor için geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyon, 12'nci gününde de devam ediyor...
Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte patlama ve siren sesleri yükseliyor.
Çatışmalar arasında kalan halk tahliye edilmeyi beklerken, diğer yandan da gıda ve ilaç kıtlığı ile mücadele etmek zorunda kaldı.
MOSKOVA SAATİ İLE 10.00 İTİBARIYLA ATEŞKES İLAN EDİLDİ
Dün yapılan insani koridor girişimleri başarısız olurken, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Kiev, Harkov, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için Rusya, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
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