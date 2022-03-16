Rusya'dan Türkiye'nin teklifine yeşil ışık!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Mevcut kriz önemli bir an. Dünya düzenini belirleyecek" dedi.

Lavrov ayrıca, "Ukrayna ile barış görüşmeleri zor ama uzlaşma konusunda umut var. Ukrayna ile bazı formüller üzerinde anlaşmaya yakınız" diye belirtti.

"Bizim için temel konular Doğu Ukrayna halkının güvenliği ve Kiev'in silahsızlandırılmasıdır" diyen Lavrov, "Müzakerelerde Ukrayna'nın tarafsızlık statüsü, Rusya'nın güvenlik taleplerine paralel şekilde tartışılıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da Rusçanın kullanımı ve Rus halkının ifade özgürlüğünün de kendileri için önemli olduğunu kaydeden Lavrov ayrıca, Türkiye ve İsrail'in arabuluculuk tekliflerine olumlu baktıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün mevkidaşı Lavrov ile Moskova'da görüşecek.