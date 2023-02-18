Reuters: Türkiye'de yarılan zemin farklı yönlere sürüklendi

Büyük yıkımlara yol açan Kahramanmaraş merkezli depremler, yer hareketlerini de beraberinde getirdi.

Uydu görüntüleri, toprağın hareketini gözler önüne serdi.

Zıt yönlerde 7 metre sürüklendi

Reuters'ın hazırladığı "Dünyanın hareket ettiği gün" başlıklı dosya haberde, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki (ABD'deki ölçümlere göre) deprem ve artçı sarsıntıların ardından Türkiye ve Suriye'nin kuzeyinde zeminin yarıldığı ve farklı yönlere sürüklendiği belirtildi.

Çeşitli görsellere yer verilerek, arazinin zıt yönlerde 7 metreye kadar hareket ettiği iki kırılmanın yüzlerce kilometre uzandığına dikkat çekildi.

Zeytin bahçesi örneği

Hatay'ın Tepehan köyündeki zeytin bahçesinde oluşan derin yarığın, bu durumun en net yansımalarından biri olduğu vurgulandı. Bölge sakini Mehmet Temizkan'ın açıklamalarına yer verildi:

Gece 4.20 civarında bir sese uyandık. İlk panikle kimse evden çıkıp çıkamayacağımızı ve hayatta kalıp kalamayacağımızı bilmiyordu. Umudumuzu yitirmiştik.

"Çok büyük ve güçlü depremlerdi"

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda (JPL) görevli jeofizikçi Eric Fielding, "Bunlar, uzun bir dizi fay segmenti boyunca yüzeye kadar parçalanan çok büyük ve güçlü depremlerdi" dedi.

Arazide yaşanan çarpıcı yer değiştirme

Ana depremin, 7 metreye varan yer değiştirmelerle uzun bir kırılmayı beraberinde getirdiği, 7,5'lik artçı şoktan gelen daha kısa olan kırılmanın, arazinin 5 metreye kadar yer değiştirmesini tetiklediği kaydedildi.

"Tüm köy birkaç metre hareket etmiş gibi görünüyor"

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ve Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyündeki yüzey hareketi uzaydan kayıt altına alınırken, şöyle denildi:

Tüm köy birkaç metre hareket etmiş gibi görünüyor. Çatlaklar, tarlaları ve yolları kesiyor. Depremler, Dünya'nın yüzeyinde iki büyük çatlak açtı. Bunlardan daha uzun olanı, Türkiye'nin güneyinde yaklaşık 300 kilometre boyunca uzanıyor.

Kırılmaya uzman yorumu

İngiltere Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda araştırma görevlisi Roger Musson, "Bu büyüklükteki bir deprem, fayın oldukça uzun bir ölçüde kırılmasına neden olur." diye konuştu.



Faydaki kırılma inceleniyor

Söz konusu yüzey kırılmalarına değinen uzmanlar, bunların yıkımlarla sonuçlanan süreçleri anlamalarına ve hayat kurtarmalarına yardımcı olacak değerli bir veri kaynağı sunduğuna işaret ediyor.

"Bu kadar uzun bir fayın olması korkunç"

Birleşik Krallık Depremler, Volkanlar, Tektonik Gözlem ve Modelleme Merkezi (COMET) Başkanı Profesör Tim Wright, “Nüfuslu bir bölgede bu kadar uzun bir fayın olması korkunç.” ifadesini kullandı.

Wright, her depremi uzun vadede adli olarak anlamalarının, farklı bölgelerde gelecekteki benzer olaylara hazırlanmalarına yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Ensonhaber