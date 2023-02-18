Reuters: Türkiye'de yarılan zemin farklı yönlere sürüklendi

Şiddetli sarsıntıların yol açtığı toprak hareketi, uluslararası uzmanlar tarafından inceleniyor. Yapılan yorumlarda, "Bu kadar uzun fayın olması korkunç. Tüm köy, hareket etmiş gibi" denildi.

GÜNCEL 18.02.2023, 12:52
Reuters: Türkiye'de yarılan zemin farklı yönlere sürüklendi

Büyük yıkımlara yol açan Kahramanmaraş merkezli depremler, yer hareketlerini de beraberinde getirdi.

Uydu görüntüleri, toprağın hareketini gözler önüne serdi.

Zıt yönlerde 7 metre sürüklendi
Reuters'ın hazırladığı "Dünyanın hareket ettiği gün" başlıklı dosya haberde, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki (ABD'deki ölçümlere göre) deprem ve artçı sarsıntıların ardından Türkiye ve Suriye'nin kuzeyinde zeminin yarıldığı ve farklı yönlere sürüklendiği belirtildi.

Çeşitli görsellere yer verilerek, arazinin zıt yönlerde 7 metreye kadar hareket ettiği iki kırılmanın yüzlerce kilometre uzandığına dikkat çekildi.

Zeytin bahçesi örneği
Hatay'ın Tepehan köyündeki zeytin bahçesinde oluşan derin yarığın, bu durumun en net yansımalarından biri olduğu vurgulandı. Bölge sakini Mehmet Temizkan'ın açıklamalarına yer verildi:

Gece 4.20 civarında bir sese uyandık. İlk panikle kimse evden çıkıp çıkamayacağımızı ve hayatta kalıp kalamayacağımızı bilmiyordu. Umudumuzu yitirmiştik.

"Çok büyük ve güçlü depremlerdi"
NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda (JPL) görevli jeofizikçi Eric Fielding, "Bunlar, uzun bir dizi fay segmenti boyunca yüzeye kadar parçalanan çok büyük ve güçlü depremlerdi" dedi.

Arazide yaşanan çarpıcı yer değiştirme
Ana depremin, 7 metreye varan yer değiştirmelerle uzun bir kırılmayı beraberinde getirdiği, 7,5'lik artçı şoktan gelen daha kısa olan kırılmanın, arazinin 5 metreye kadar yer değiştirmesini tetiklediği kaydedildi.

"Tüm köy birkaç metre hareket etmiş gibi görünüyor"
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ve Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyündeki yüzey hareketi uzaydan kayıt altına alınırken, şöyle denildi:

Tüm köy birkaç metre hareket etmiş gibi görünüyor. Çatlaklar, tarlaları ve yolları kesiyor. Depremler, Dünya'nın yüzeyinde iki büyük çatlak açtı. Bunlardan daha uzun olanı, Türkiye'nin güneyinde yaklaşık 300 kilometre boyunca uzanıyor.

Kırılmaya uzman yorumu
İngiltere Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda araştırma görevlisi Roger Musson, "Bu büyüklükteki bir deprem, fayın oldukça uzun bir ölçüde kırılmasına neden olur." diye konuştu.


Faydaki kırılma inceleniyor
Söz konusu yüzey kırılmalarına değinen uzmanlar, bunların yıkımlarla sonuçlanan süreçleri anlamalarına ve hayat kurtarmalarına yardımcı olacak değerli bir veri kaynağı sunduğuna işaret ediyor.

"Bu kadar uzun bir fayın olması korkunç"
Birleşik Krallık Depremler, Volkanlar, Tektonik Gözlem ve Modelleme Merkezi (COMET) Başkanı Profesör Tim Wright, “Nüfuslu bir bölgede bu kadar uzun bir fayın olması korkunç.” ifadesini kullandı.

Wright, her depremi uzun vadede adli olarak anlamalarının, farklı bölgelerde gelecekteki benzer olaylara hazırlanmalarına yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Ensonhaber

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 18 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15