PVC Pencere Sistemlerinde Tercih; Fıratpen

Pencereler ve kapılar her tür yapının güvenliğinde, aydınlatılmasında, ses ve ısı izolasyonunun sağlanmasında önemli bir rol üstlenir. Bu nedenle son yıllarda kullanımında büyük bir artış görülen PVC pencere ve PVC kapı modelleri için yaşam alanlarının en temel unsurları demek son derece doğru bir tanımlama olacaktır. Türkiye’nin öncü markası Fıratpen PVC pencere sistemleri ve PVC kapı sistemleri tasarımı sırasında işlevsellik ve tasarruf başta olmak üzere kullanıcıların konforunu artıracak pek çok farklı etkeni göz önünde bulundurur.

Yapıların dış ortamlara bakan yüzeylerinde kullanılan PVC pencere sistemleri Fıratpen tarafından farklı ihtiyaçları karşılayacak rüzgâr yükü dayanımı, su ve hava geçirmezlik özellikleriyle üretilirler. Fıratpen PVC pencere sistemlerinin genelini Selenit 75, Redonit 85, Zenia Hebeschiebe, Elegance 80, Zenia Slide ve Klasik Sürme sistemleri oluşturur. Selenit 75 PVC pencere sistemleri 3 contalı yapısı, 6 odacıklı tasarımı ve A sınıfı et kalınlığı opsiyonlarıyla Fıratpen’in lokomotif serisi olma özelliğine sahiptir. Kendinden 3. contası ve A sınıfı et kalınlığı seçeneğiyle Elegance 80 üstün rüzgâr yükü dayanımı gerektiren pek çok projede en yüksek performansı sergilemektedir.

Fıratpen PVC Pencere Sistemleri ile Konforda Zirveyi Yakalayın

PVC hem pencereler hem kapılar için tercih edilebilecek en kaliteli ham maddeler arasında yer alır. Yalıtım özelliklerinin yanı sıra Fıratpen PVC pencere sistemleri estetik görünümüyle yaşam alanlarının güzelleştirilmesine de katkıda bulunur. Doğadan ilham alan lamine renk seçenekleriyle göz dolduran Fıratpen PVC pencere modelleri hem konforlu hem dekoratif çözümler arayanlar için en iyi tercihtir.

Fıratpen PVC pencere ve kapı sistemleri alüminyum ve ahşap ham maddelerden üretilen pencerelere ve kapılara oranla daha yüksek akustik ve termal yalıtım yeteneklerine sahiptir. Yapılarda pencerelerin neden olduğu ortalama %28 oranındaki enerji kaybı Fıratpen PVC pencere ve kapı sistemlerinin kullanımı sayesinde minimize edilebilmektedir.

PVC pencere ve kapı sistemlerinin bakımı son derece kolaydır ve kısa sürede temizlenmeleri mümkündür. Uzun ömürlü PVC ham maddesinden üretilen pencere ve kapı sistemleri uzun yıllar boyunca renkleri solmadan ve güvenli bir şekilde kullanılabilirler.

PVC pencere sistemlerinin ilk yatırım maliyetlerinin alüminyum ve ahşap ham maddelerden üretilen pencerelere göre daha düşük olduğu gibi özel bir bakım gerektirmemeleri de daha ekonomik bir çözüm haline gelmelerinde etkili faktörler arasında sayılabilir. Ahşap doğrama kapı ve pencerelere genellikle birkaç yıl arayla bakım yapılması gerekir ve bu önemli bir masraf kalemi haline gelebilir. Alüminyum profillerde ise korozyon direncinin sağlanması için uygulanan eloksal kaplamanın çizilmesi oksidasyon oluşmasına buna bağlı olarak da doğrama yüzeyinde bozulmalara neden olur. Bu tür sorunların PVC doğramalarda yaşanması söz konusu değildir.

PVC Pencere Sistemleri Hem Güvenlik Hem Tasarruf Sağlıyor

Güvenliği artırma konusunda haklı bir iddiaya sahip olan Fıratpen pencere sistemleri her evin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri seçme imkânı sunan bir çeşitlilikte üretilir. Fıratpen tarafından sunulan çözümler arasında pivot pencere, monoblok panjur sistemleri, kepenk sistemleri, yalıtımlı tam otomatik paralel sürme, çift kanat açılımlı adaptörlü pencere ve katlanır kapı gibi fonksiyonel alternatifler yer alır. Sektörünün lider ismi Fıratpen kendinden TPE contalı PVC profil, EPDM conta, destek sacı ve metal aksesuar üretimiyle vida ve cam hariç olmak kaydıyla bir pencereye dair elemanların tümünün üretimini gerçekleştirmektedir.

Fıratpen her tür yaşam alanına değer katmak, konfor sağlamak ve farklı ihtiyaçları mümkün olan en iyi şekilde karşılamak için kaliteden ve yüksek performanstan taviz vermeyen ancak kaliteyi en uygun fiyatlarla sunma temelinde şekillenen bir hizmet politikası benimsemektedir.