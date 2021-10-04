Büyük küçük demeden zevkle oynanan oyun PUBG Mobile oda açma ve oda kurma nasıl yapıldığı merak ediliyor. PUBG her geçen gün özellikle de gençler arasında giderek büyüyor. Son zamanlarda online video oyunlarının en sevilenleri içinde yer alan PUBG MOBİLE oyununda en çok "PUBG MOBİLE'de oda nasıl kurulur?" sorusu merak konusu oldu.

PUBG MOBİLE oda açma, oda kurma nasıl oluyor?



PUBG Mobile oda açma nasıl veya nasıl oda kurma işlemi yapılır? PUBG MOBİLE oyunu gençler arasında büyük bir hızla yayılıyor. Son zamanlarda birçok kullanıcı tarafından tercih edilen gerçekçi grafiklerle kullanıcıları kısa sürede etkileyen PUBG oyununun MOBİLE uygulamasında merak konusu olan "PUBG MOBİLE'de oda nasıl kurulur?" sorusuna sizler için cevaplar bulduk.

Oda kurmak ne işe yarar?

Kalabalık arkadaş gruplarının, bir anlaşma sonucu birleşen bir topluluğun birlikte en fazla 100 kişinin tekli,eşli,takımlı oynayabileceği özel kartlı giriş seçeneğidir. PUBG masaüstü uygulamasında istenilen şartlar PUBG MOBİLE uygulamasına göre daha kısıtlayıcı ve alınması zordur.PUBG MOBİLE'de ise biri ücretli olmak üzere 2 yöntem ile oda giriş kartı alınabilmektedir.

İşte PUBG Mobile Oda Kurma Yöntemleri

Öncelikle uygulamaya giriş yapıyoruz.

PUBG MOBİLE oda açma işlemleri adım adım

1. Adım:

Oyuna giriş yaptıktan sonra LOBİ kısmında sağ alt tarafta bulunan Klan bölümüne gidilir.

2. Adım:

Bu kısımda bir Klana sahip olmak ya da bir Klana dahil olmak şartı vardır. Eğer bir Klana üyeyseniz sağ tarafta bulunan Dükkan bölümüne gidilir.

3. Adım:

Dükkan açıldıkttan sonra sağ üst köşede biriken Klan puanları görünmektedir. Her bir oda hakkı için 300 Klan puanına ihtiyaç vardır.

Oda giriş kartını aldıktan sonra nasıl kullanabilirim?

Oda giriş kartını aldıktan sonra envanterde bulunan oda giriş hakkı aktif edilir ve odaya giriş yapılır. Oda isteğe göre tekli,eşli,takımlı gruplar şeklinde ve istenilen bir harita seçilerek açılabilir. Daha sonra sağ üst tarafta bulunan oda numarasını ve şifresi oynanılmak istenen kullanıcılarla paylaşılır. Sadece oda numarası ve şifresi ile giriş yapılabilir.

Sadece Odaya alınan kullanıcılar arasında oynanılabilecektir.

kaynak:sonhaberler