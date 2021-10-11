PTT Çocuk Yardımı Nasıl Alınır? PTT Çocuk Yardımı Var Mı? PTT Doğum Yardımı Nasıl Alınır?

Çocuk sahibi aileler için devlet destekleri devam ediyor. PTT’den yapılan 600 TL'lik çocuk yardımı ödemesi içinde vatandaşların ilgisi son derece yoğun.

PTT Çocuk Yardımı Yapıyor?

PTT’den tek sefere mahsus 600 TL çocuk yardımı yapılıyor! Aileler kimlik ve PTT gişelerinden başvuru yapıp alabiliyor. Maddi durumu olmayan ve dar gelirli olan ailelere devlet destekleri hız kesmeden devam ediyor. Devlet birçok farklı kalemde sosyal yardım ödemesi verirken Bunlardan biri de çocuk yardımı ödemesi oluyor. Her çocuk için ayrı miktarda Yapılan bu ödemelerden tek sefere mahsus olarak faydalanmak mümkün. Çocuk yardımı almak için kimlik bilgileri ile birlikte PTT gişelerine gitmek ve başvuru yapmak yeterli. Çalışan, çalışmayan herkes bu ödemeden faydalanabiliyor.

Özellikle koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde devlet destekleri çok daha önemli hale geldi ve vatandaşlar bu destekler sayesinde biraz da olsa rahat nefes alma imkânı buldu. Sosyal destek ödemeleri vatandaşlar tarafından kalem kalem yakından takip edilirken O ödemelerden biri de çocuk yardımı ödemesi oldu. Diğer adı ile doğum parası olarak bilinen bu ödemelerden çalışan çalışmayan herkes başvuru yapması durumunda faydalanabiliyor. Ödemeler TC kimlikle PTT şubelerine başvuru sonucu yapılıyor. Peki 2021 yılı Doğum yardımı ne kadar? 2021 çocuk yardımı parası başvuru şartları neler?

DOĞUM YARDIMI NE KADAR 2021

Doğum yardımı ödemeleri her çocuk için tek sefere mahsus olarak yapılıyor. 2015 yılı ve sonrası doğumları için geçerli olan ödemeler İlk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, 3 ve daha fazla çocuk için ise 600 TL olarak yapılıyor. Her çocuk için tek sefere mahsus olarak ödeme alınabiliyor. Doğum yardımı ödemelerinde 2005 yılı öncesi doğumlar için ödeme verilmiyor ancak 2015 yılının öncesinde dünyaya gelen çocuklar çocuk sayısında etkili oluyor. Yani ailenin 2015 yılından önce dünyaya gelmiş olan bir çocuğu varsa bu çocuk için ödeme verilmiyor fakat daha sonraki doğan çocuk 2 çocuk olarak kabul ediliyor ve ödeme 400 lira olarak yakılıyor.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Doğum yardımı çalışan ya da çalışmayan tüm annelere veriliyor. Başvuru işlemleri ise çocuğun kimliğini çıkartırken Nüfus dairesinde yapılıyor ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapmak gerekiyor. İşlemleri tamamlayanlar doğum yardımını PTT gişelerinden tahsil edebiliyor. Ödemeler sadece anneye yapılırken doğum yapan kadınların doğumdan sonraki 1 aylık süreç içerisinde PTT şubelerine gitmeleri ve işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

KİMLER DOĞUM YARDIMI ALABİLİR?

Doğum yardımı devlet tarafından sağlanan bir sosyal destek ödemesidir ve sosyal güvenlik kurumları ile herhangi bir alakası yoktur. Doğum yardımı parası için çalışma şartı aranmaz. Çalışan çalışmayan tüm anneler çocuğun doğumunun ardından başvuru yaparak bu ödemeden faydalanabilir. Doğum yardımı ödemesi her çocuk için tek sefere mahsus olarak verilmektedir.



HAMİLE OLANLAR DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU YAPABİLİR Mİ?

Doğum yardımı ödemeleri canlı doğum için veriliyor. Bu nedenle hamile olan kadınlar doğum yardımı başvurusu yapamıyor çocuk dünyaya geldikten ve nüfus cüzdanı çıkarıldıktan sonra başvuru işlemleri gerçekleşiyor.

kaynak:ilan365