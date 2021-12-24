Prof.Dr.Naci Görür’den Van’daki depremlere ilişkin açıklama

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, saat 01.44 sıralarında Tuşba ilçesinin Yemlice Mahallesi’nde yerin 5 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Yine Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 05:26’da Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Karagündüz Mahallesi’nde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabında paylaşım yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Saat 05:26'da İlimiz Tuşba ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yoktur. Çok geçmiş olsun” ifadelerini kullanarak depremin yaşandığı bölgede henüz bir hasarın olmadığını belirtti.

Art arda gelen depremlerle ilgili Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den de açıklama geldi. Görür, sosyal medya hesabından kendisine soru yönelten bir kullanıcıya cevap verdi.

İşte Görür’ün açıklaması:

“Hayır Sedat. Nedeni tektonik. Lütfen benim kitabı okuyunuz. Aydınlanacağınızı umuyorum. Sevgiyle.”

WanHaber.com Özel