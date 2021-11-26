Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma YYÜ’de  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma tarafından “Neden Bu Haldeyiz?” konulu konferans verildi. 

GÜNCEL 26.11.2021, 15:16 26.11.2021, 15:33
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma YYÜ’de  

Konferansa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve eşi, Rektör Yardımcıları Prof. Şefik Tüfenkçi, Prof. Dr. Murat Kayri ve eşi, İl Müftüsü Ömer Keskin, akademisyenler, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve öğrenciler katıldı. 

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan açılış konuşmasında, İhsan Süreyya Sırma’nın hocaların hocası olduğunu ve birkaç neslin kendisinden istifade ettiğini belirtti. Kendisinin de orta öğretimden itibaren hocanın kitaplarını okuduğunu, yeni çıkan eserlerini takip ettiğini ve öğrencilerinin de onun eserlerini okumalarının kendileri için yararlı olacağını vurguladı. 

Candan, İhsan Süreyya Sırma Hocanın ilmi birikimi, şahsiyetli duruşu ve davetçi kimliği ile bilindiğini ve bu özelliklerinin gelecek nesillere örnek olduğuna işaret etti.  

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’yı Üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Rektör Şevli, muhterem hocamızın üniversitemizde konferans vermesinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti. 

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Hoca konferansına Viyana’da kaldığı dönemde kaleme aldığı Hürriyet şiiriyle başladı. 

Konuşmasında, Müslümanların tarih boyunca bilgiye, çalışmaya ve bilimsel çalışmalara önem verdiklerini ve bu sayede varlıklarını sürdürdüklerini örnekler vererek anlattı. 

İbn Kuteybe’nin siyer çalışmalarını, Cizre’li İbnü’l-Esir ve üç oğlunun hadis, tarih ve tefsir alanlarında ortaya koydukları ilmi çalışmaları, İbn Asakir’in 80 ciltli Tarihu Dımeşk isimli eserini ve son dönemlere kadar yapılmış birçok önemli çalışmaya işaret etti. 

Müslümanların ilmi çalışmalarıyla insanlığa birçok alanda katkı sunduklarını ve günümüz teknolojisine ilham veren birçok alet icat ettiklerini anlattı. 

Müslümanların tarihlerini unutmamaları ve iyi bir şekilde öğrenmeleri gerektiğini, insanlık tarihinde önemli rol oynayan Endülüs medeniyetini örnek vererek anlattı. 

İlimden, çalışmadan, samimi çabadan vazgeçildiği için Müslümanların sıkıntılar yaşadıklarını, bu hale geldiklerini, tekrar parlak bir gelecek inşa etmelerinin pekâlâ mümkün olduğunu, bunun da ilmi miraslarına sahip çıkmaları, çok çalışmaları, yoğun ve organizeli bir şekilde bilgi üretmelerine bağlı olduğunu vurguladı. 

Konferansın ardından Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan ile birlikte Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli’yi makamında ziyaret ettiler.

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