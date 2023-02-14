Prefabrik yapılarda KDV yüzde 1'e düştü

Tarihler 6 Şubat’ı gösterdiğinde; Türkiye, iki büyük depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye ve Kilis’te büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6’lık depremler, binlerce insanın ölümüne neden oldu.

Prefabrik yapılara ilişkin KDV düzenlemesi

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü depremin 9’uncu gününde de Resmi Gazete’de alınan karar yayınlandı.

Buna göre depremin ardından kurulacak olan prefabrik yapılara ilişkin KDV düzenlemesi gerçekleştirildi.

Yüzde 1 olarak uygulanacak

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan karara göre, OHAL ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31 Aralık 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17'nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj dahil) KDV yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak.

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