Polis olma hayali kuran binlerce kişinin 15 Şubat ön sağlık kontrolünden geçtikten sonra merakla beklediği POMEM fiziki yeterlilik ve mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı polis memuru adayı öğrenci alımı için mülakat sınavı yapıldı.

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

27. dönem POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. POMeM mülakat sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfasındaki duyurular yakından takip edilmeli.

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama gelemedi.

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları nereden sorgulanır?

Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Adaylar,POMEM sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

POMEM mülakatları nasıl yapılıyor?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

1 Konu hakkında bilgi düzeyi,

2 Kendisinden istenileni kavrama,

3 Özgüveni,

4 İfade etme yeteneği,

5 Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere 5 ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POMEM nedir?

POMEM (Polis Meslek Egitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

Kaynak:TimeTürk