Parmakta sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkarttı

Parmağında yüzük sıkışan bir vatandaş, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Birimine başvurdu. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen AFAD ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu vatandaşın parmağında sıkışan yüzük özel aletlerin yardımıyla kesilerek çıkarıldı.



AFAD Van İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Birimi doktorları tarafından parmağında yüzük sıkışan bir vatandaş için yapılan ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtilerek, “Van 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden ekiplerimize iletilen ihbar ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine derhal intikal eden arama kurtarma ekiplerimizin yapmış oldukları titiz çalışma sonunda yüzük sıkıştığı yerden özel aletlerle kesilerek çıkarılmıştır” denildi.İHA