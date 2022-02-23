Özel Harekat Şube Müdürü Senegal'de şehit oldu
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gittiği Senegal ziyaretinde kalp krizi geçirip, şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Afrika gezisi kapsamında Senegal'e ziyarette bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'deki stad açılışına da katılmıştı.
STAD AÇILIŞI ESNASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal'de görevi esnasında, stad açılışı sırasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.
CENAZESİ ERDOĞAN'IN UÇAĞIYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında Hayrettin Eren de vardı.
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