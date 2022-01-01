Özay İlhan: 2022 hayatımıza zamlarla geldi! 

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, dolar kurundaki artıştan sonra gelen zamlarla ilgili bir basın toplantısı yaptı. Açıklamayı okuyan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, 2021 yılının kâbus gibi bir yıl olduğunu belirtti. İlhan, “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu haftaki gündemimiz yoksulluk! Kâbus gibi geçen 2021 yılı geride kaldı fakat 2022 yılı da ilk günden hayatımıza zamlarla geldi. Elektriğe yüzde 52, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25, konut dışı kullanılan doğalgaza yüzde 50, motorine 1,29 TL, benzine 0,61 TL, LPG’ye 0,68 TL zam geldi. Yani kısaca 2021’de yoksullaşan halkımız 2022 yılının ilk gününden daha da yoksullaşmaya başladı” dedi.

‘Birçok vatandaşımız faturalarını ödeyememektedir’

Birçok vatandaşın faturalarını ödeyemediğini dile getiren İlhan, “Enerjiye olan ihtiyaç kış aylarında daha da artmaktadır. Özellikle kış aylarının soğuk geçtiği ilimizde, vatandaşlarımıza elektrik ve doğalgaz faturaları çok yüksek gelmektedir, birçok vatandaşımız faturalarını ödeyememektedir. Doğalgaz olmayan mahallelerimizde durum daha da kötüdür, birçok aile kömür alamamakta, tüp alamamakta, elektrik faturalarını ödeyememektedir. 2021 yılında zamlar hayatımızın bir parçası olmuş geçim sıkıntısı insanlarımızın bir numaralı gündemi olmuştur. Halkımızın büyük bir bölümü daha da yoksullaşmıştır temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

‘Sosyal destekler arttırılmalıdır’

İlhan, yetkililerin çözüm bulması gerektiğini ifade ederek, “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak 2022 yılında yoksulluğun ortadan kaldırılması için geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin sıkıntılarının çözümü noktasında yetkililere sesleniyoruz. Elektrik faturalarını ödeyemeyen ailelere verilen ücretsiz elektrik miktarı arttırılmalı. Kömür desteği arttırılmalı ve mutlak suretle yanacak kaliteli kömür vatandaşlarımıza vakit geçirmeden dağıtılmalıdır. Sosyal destekler arttırılmalıdır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza hiçbir ailenin yardıma muhtaç olmadığı, yoksulluğun tamamen ortadan kaldırıldığı Adil bir düzenin kurulması için Saadet Partisine davet ediyoruz” dedi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com