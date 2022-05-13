Ozan Balcı: Van'a hizmet için gideceğim

Van Valisi olarak atanan Tokat Valisi Ozan Balcı, engelliler haftası dolayısı ile düzenlenen programda yaptığı konuşmasında helallik isteyerek, “Ben hakkımı helal ediyorum, hayır duaları edin. Güzel işler yapalım vatanımıza, milletimize" diye konuştu.

GÜNCEL 13.05.2022, 15:07
Ozan Balcı: Van'a hizmet için gideceğim

Tokat’ta engelliler haftası dolayısı ile Cumhuriyet Meydanında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Vali Balcı, engelli öğrencilerle biraya gelerek yakıdan ilgilendi. Van’a tayini çıktığını ve önümüzdeki hafta Tokat’ta ki görevinden ayrılacağını belirten Vali Balcı, “Aslında benim için bugün hem güzel hem de hüzünlü bir gün. Malumunuz Van’a tayinim çıktı. Önümüzdeki hafta ayrılacağım. Orada ki hemşehrilerimize hizmet etmek için gideceğim. Bu vesile ile de hepiniz hakkınızı helal edin, ben hakkımı helal ediyorum, hayır duaları edin. Güzel işler yapalım vatanımıza milletimize. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' Şu birliktelik bize şunu söylüyor: ‘Esasta bütün insanlar özeldir’ Çünkü Allah herkesi özel yaratmış. Hepsi bizim için özel, sadece engelli olduğu için özel değiller. Hepsini çok önemsiyoruz. Tokatlılar kadirşinas, vatanperver insanlardır” dedi.

Engelli bireylerin her zaman yanınızda olduklarına dikkat çeken Vali Balcı, “Kendimi engelli dostu bir idareci olarak görüyorum. Engelleri kaldıran, engelsiz şehir meydana getiren, engelli ailelerinin yanında olan, onların problemlerini dert edinen, çözmeye çalışan bir idareci olarak görüyorum. Rabbim gücümüzü enerjimizi almasın. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri tanımaktan çok büyük mutluluk duyduk. Bu güzel etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 22. Dönem Milletvekili ve TBMM'ye giren ilk görme engelli milletvekili olarak bilinen Lokman Ayva, Vali Ozan Balcı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na günün anısına plaket takdim etti. İHA

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