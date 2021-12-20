Özalp'ta karla mücadele

Dün öğlen saatlerinde Özalp ilçesine etkili olan kar yağışı sonrası Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti. Kar yağışının ardından kırsal bölgelerde ve ilçe merkezinde sokak ve caddelerde biriken kar ve buz temizleme çalışmaları başlattı.İHA